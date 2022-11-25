Раскрыта причина исчезновения объявления о продаже водонапорной башни из сети

Причину исчезновения c популярного сайта объявления о продаже подмосковной водонапорной башни раскрыла «Мосленте» представитель собственника здания Ирина Федорова. По ее словам, владелец оказался не готов к излишнему вниманию СМИ и москвичей.

«Шумиха началась после того, как в "Московском комсомольце" вышла статья о нашем объявлении. Столько звонило журналистов и продюсеров с телеканалов! После этого объявление мы оставили только на ЦИАН», — рассказала Федорова.

Башней заинтересовались не только журналисты, но и другие пользователи сети со странными предложениями. «Сразу после публикаций в СМИ стали активно писать и звонить неадекватные люди со вопросами: "А можно там сделать стриптиз-клуб? Поставить внутри шест — пилон от пола до крыши, на все 30 метров?". Такие варианты никому не нужны, вокруг спокойное семейное окружение, детские сады», — заявила собеседница «Мосленты».

Объявление о продаже старинной водонапорной башни в Серпухове привлекло внимание СМИ в декабре 2021 года. Владельцы попросили за конструкцию инженера Вильяма Якоби 36 миллионов рублей. Предполагалось, что покупатель сможет распоряжаться башней на свое усмотрение — построить внутри развлекательное учреждение, кафе или вовсе снести.