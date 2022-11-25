Город
00:12, 25 ноября 2022
1 мин.

Раскрыта причина исчезновения объявления о продаже водонапорной башни из сети

Раскрыта причина исчезновения объявления о продаже водонапорной башни из сети
Фото: телеграм-канал «Подмосква»

Причину исчезновения c популярного сайта объявления о продаже подмосковной водонапорной башни раскрыла «Мосленте» представитель собственника здания Ирина Федорова. По ее словам, владелец оказался не готов к излишнему вниманию СМИ и москвичей.

«Шумиха началась после того, как в "Московском комсомольце" вышла статья о нашем объявлении. Столько звонило журналистов и продюсеров с телеканалов! После этого объявление мы оставили только на ЦИАН», — рассказала Федорова.

Башней заинтересовались не только журналисты, но и другие пользователи сети со странными предложениями. «Сразу после публикаций в СМИ стали активно писать и звонить неадекватные люди со вопросами: "А можно там сделать стриптиз-клуб? Поставить внутри шест — пилон от пола до крыши, на все 30 метров?". Такие варианты никому не нужны, вокруг спокойное семейное окружение, детские сады», — заявила собеседница «Мосленты».

Объявление о продаже старинной водонапорной башни в Серпухове привлекло внимание СМИ в декабре 2021 года. Владельцы попросили за конструкцию инженера Вильяма Якоби 36 миллионов рублей. Предполагалось, что покупатель сможет распоряжаться башней на свое усмотрение — построить внутри развлекательное учреждение, кафе или вовсе снести.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.