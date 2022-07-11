Названы исчезнувшие с улиц столицы объекты ЖКХ-арта

На фоне демонтажа в Москве известной скульптуры «Шинозавр» в районе Хорошево-Мневники «Мослента» назвала и другие исчезнувшие с улиц столицы объекты ЖКХ-арта.

Например, во дворе МХПИ на Серебряническом переулке ранее стоял сваренный студентами пятиметровый трансформер с грудью из корпуса УАЗ-ика. Также были демонтированы три полутораметровых мухомора во дворе высотки на Котельнической набережной и памятник пупку в Кадашах.

К числу исчезнувших относится и работа с фантастическим персонажем Суперменом команды «310», которая ранее была нарисована на стене трамвайного депо имени Апакова, а также граффити котят в стиле группы KISS под названием «KISSки» Александра Гущина в Измайловском парке.

Все эти и многие другие работы не были обозначены на картах сотрудников ЖКХ, как уникальные и подлежащие сохранению.

Ранее в центре Москвы появился большой портрет солиста популярной российской группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.