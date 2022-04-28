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Историк объяснил скромные размеры элитных квартир в доме на Бауманской

Историк объяснил скромные размеры элитных квартир в доме на Бауманской
Фото: Департамент капитального ремонта Москвы

Скромные размеры элитных квартир дома номер 23 на Бауманской улице объяснил «Мосленте» историк и писатель Олег Фочкин.

Дом на Бауманской улице был построен для крестьянина Антона Фролова. Этот проект отличался от других доходных домов руки известного в то время архитектора Виктора Мазырина. По словам историка, он необычен для Москвы, похож на домики, которые в наши дни можно увидеть в Германии, в Бельгии. Из-за небольших размеров земельного участка здание получилось миниатюрным, одноподъездным. Квартиры в нем оценивается в 40-45 миллионов рублей.

«В нем четыре этажа и всего три квартиры. Высота потолков — 3,8 метра. Очень выделяются витражи на лестничной клетке. Они современные, стилизованные, сделаны в 1990-х и воспроизводят те, которые были тут изначально», — рассказал Фочкин об особенностях элитной недвижимости.

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