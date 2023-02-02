Раскрыто отношение к современным художникам в Москве

Отношение к современным художникам в Москве раскрыла в беседе с «Мослентой» продюсер «Архстояния» и директор Бюро Никола-Ленивец Юлия Бычкова.

«Полагаю, в скором времени в России — не только в Москве — появится хорошо отлаженная система установки паблик-арта (современной скульптуры). Потому что паблик-арт — это серьезный социальный инструмент, который может на разных уровнях влиять на развитие общества и городской среды. Его не стоит недооценивать», — сказала Бычкова.

Как сообщила собеседница «Мосленты», в ходе одного из проектов она со своим бюро на все лето выставила перед главным фасадом ГУМа восемь работ известных российских художников. По ее словам, он продемонстрировал, насколько неконфликтным может быть качественное современное искусство даже в зоне, скажем так, особого внимания ФСО.

Кроме того, показать москвичам и гостям столицы серьезные дорогие работы первоклассных художников позволяет фестиваль современного искусства «Здесь и сейчас». Но, по словам Бычковой, ей бы хотелось, чтобы подобных инициатив было больше и чтобы «украшение столицы» не было при этом единственной мотивацией.

Ранее искусствовед высказался о требовании «традиционных ценностей» от Третьяковки.