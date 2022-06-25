Названы адреса уничтоженных в СССР московских кладбищ

Проект исследователя Михаила Петрова «Забвение» посвящен забытым и уничтоженным столичным кладбищам. Его рассказ о разрушенных при советской власти захоронениях с адресами публикует «Мослента».

Петров рассказал, что в первые годы Великой Отечественной войны было уничтожено Семеновское кладбище. Они приводит слова ветерана, критика и прозаика Владимира Кардина, который вспоминал, что молодым комсомольцам приказали «рыть котлован и не обращать внимания на могилы».

По словам Кардина, в некоторых местах усопшие лежали в несколько слоев друг под другом. «В конце 50-х годов на остатках кладбища организовывались субботники для студентов, в чьи задачи также входило уничтожение могил. По воспоминаниям участников, в те годы вся местность до Яузы была заполнена черепами и костями воинов — героев Отечества. А в начале 1960-х годов по части последних нетронутых могил Семеновского кладбища прорыли большую теплотрассу», — поделился исследователь.

Вторым известным местом захоронения было Братское кладбище, расположенное на территории нынешнего района Сокол. Там находилось одно из крупнейших захоронений участников Первой Мировой войны — более 18 тысяч солдат, офицеров и сестер милосердия. Петров пояснил, что кладбище было закрыто после того, как в СССР эту войну назвали «империалистической». После этого военный погост был уничтожен и частично застроен.

Ранее Петров раскрыл правду о могилах писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова.