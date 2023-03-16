Названо количество ожидающих решения своей судьбы лошадей Московского ипподрома

«Испытания племенных лошадей, которые проходят на ипподроме — бега, у нас всегда были круглогодичными. Но с начала марта мы их прекратили, и дорожка открыта только для тренинга», — поделился он.

Так как концепция реконструкции ипподрома была показана конному сообществу еще в августе 2022 году, уже к сентябрю большая часть находящихся там скаковых и спортивных лошадей покинули ипподром, уточнил Зайцев.

Ранее цену лошадей Московского центрального ипподрома раскрыл работающий там мастер-наездник.