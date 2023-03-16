Названо количество ожидающих решения своей судьбы лошадей Московского ипподрома
500 лошадей остались ждать решения своей судьбы в Московском ипподроме .
Количество ожидающих решения о своей судьбе лошадей в денниках Московского центрального ипподрома (МЦИ) назвал в беседе с «Мослентой» генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев. По его словам, на данный момент здесь из обычно пребывающих 1150 лошадей осталось около 500.
остались в денниках Московского ипподрома
«Испытания племенных лошадей, которые проходят на ипподроме — бега, у нас всегда были круглогодичными. Но с начала марта мы их прекратили, и дорожка открыта только для тренинга», — поделился он.
Так как концепция реконструкции ипподрома была показана конному сообществу еще в августе 2022 году, уже к сентябрю большая часть находящихся там скаковых и спортивных лошадей покинули ипподром, уточнил Зайцев.
Ранее цену лошадей Московского центрального ипподрома раскрыл работающий там мастер-наездник.