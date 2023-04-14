15:16, 14 апреля 2023
1 мин.
Известный кондитер рассказала об отношении мужчин и женщин к сладкому
Кондитер Волошина назвала мужчин сладкоежками.
Фото: Unsplash
Об отношении мужчин и женщин к сладкому рассказала «Мосленте» известный кондитер Евгения Волошина.
Волошина отметила, что ее целевой аудиторией оказались молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет. При этом чаще торты заказывают женщины.
Мужчины же стараются попробовать все десерты на праздниках — они сладкоежки. По словам кондитера, они прихватывают один кусочек за другим, особенно это касается сладостей с разными начинками.
Ранее были названы основные запросы московских сладкоежек.