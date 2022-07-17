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Один человек пострадал в конфликте со стрельбой в Москве

Один человек пострадал в конфликте со стрельбой в Москве
Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Конфликт со стрельбой произошел между двумя мужчинами на востоке Москвы. Один из них пострадал и был госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на 16-й Парковой улице. «Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из его участников выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, а потом скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Сейчас полицейские ведут поиск стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее на видео попал конфликт со стрельбой на западе Москвы. Позднее подозреваемого задержали, он признал вину.

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