Назван основной конкурент московских ресторанов

Основного конкурента московских ресторанов назвала в беседе с «Мослентой» создательница ресторанов Scrocchiarella и подмосковных пиццерий «Луковка» Анастасия Королева.

«Во время пандемии практически все супермаркеты поняли, что людям свойственно заказывать готовую еду. Везде появились фабрики-кухни и своя кулинария. В итоге человек может заказать вместо продукции ресторанов что-то попроще, но подешевле. Так появились новые конкуренты ресторанов», — сказала Королева.

Собеседница «Мосленты» призналась, что собирается выходить в ретейл с замороженной пиццей. По ее мнению, это принесет основные доходы бизнесу, а рестораны будут скорее работать в ноль.

Ранее ресторанный критик дал оценку чебуречной в центре Москвы. Он рассказал, что слышал об этом заведении раньше, а долгожданная хорошая погода и свободный час времени побудили его туда заглянуть.