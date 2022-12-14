Жители столицы сделали крышу частью своей квартиры. О том, как устроено жилье их мечты жильцы рассказали в интервью «Мосленте».

Стало известно, что паре досталась уникальная квартира. Поскольку она находится на последнем этаже, у Марии и Василия практически нет соседей. И при этом здесь есть прямой выход на крышу — через окно главной комнаты.

«Скорее всего, здесь была перепланировка. Тут объединили коридор, кухню и комнату. Получилось одно большое пространство. Возможно, когда-то здесь еще была печь, видны выходы для каминов. Больше всего меня привлекает свет: в квартире много больших окон, и в доме всегда светло», — объяснила жительница квартиры, Мария.

Ранее была названа стоимость квартир в знаменитом московском доме Лансере, который находится на углу Милютинского и Боброва переулков.