Город
13:23, 14 декабря 2022
1 мин.

Жители столицы сделали крышу частью своей квартиры

Жители столицы сделали крышу частью своей квартиры
Фото: Наталья Долгушина

Жители столицы сделали крышу частью своей квартиры. О том, как устроено жилье их мечты жильцы рассказали в интервью «Мосленте».

Стало известно, что паре досталась уникальная квартира. Поскольку она находится на последнем этаже, у Марии и Василия практически нет соседей. И при этом здесь есть прямой выход на крышу — через окно главной комнаты.

«Скорее всего, здесь была перепланировка. Тут объединили коридор, кухню и комнату. Получилось одно большое пространство. Возможно, когда-то здесь еще была печь, видны выходы для каминов. Больше всего меня привлекает свет: в квартире много больших окон, и в доме всегда светло», — объяснила жительница квартиры, Мария.

Ранее была названа стоимость квартир в знаменитом московском доме Лансере, который находится на углу Милютинского и Боброва переулков.

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