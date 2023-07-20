Архитектор сравнила московские крыши с азиатскими и американскими

С крышами Сингапура, Чикаго и разных городов Европы сравнила московские крыши главный архитектор проектного бюро «Дельта-А» Юлия Солдатенкова. В беседе с «Мослентой» она отметила, что в Европе практически каждое невысотное общественное здание предлагает посетителям эксплуатируюмую кровлю, на которую можно выйти, обычно там размещают кафе.

«Но надо понимать, что в жилом доме заведение прогорит, если его посетителями будут только жильцы. Чтобы сделать наверху здания кафе, нужен отдельный лифт, которым смогут пользоваться посетители. Это технологически сложная история, такие пути подъема «съедают» много метров самого здания», — объяснила Солдатенкова. По этой причине смотровые площадки и кафе на верхних террасах чаще всего делают на крышах гостиниц и общественных зданий.

Подобных пространств немало и в США — например, в Чикаго, продолжила архитектор. По ее словам, в Чикаго весь центр города расположен на платформе, а транспортное движение убрано вниз на несколько уровней, вплоть до речного. «Находишься внутри города, а ощущение, что транспорта нет, все пространство максимально открытое, почти пешеходное. И это еще один пример эксплуатируемых кровель, которые в данном случае позволяют убрать городскую инфраструктуру под землю. В более теплом климате это прекрасно работает», — рассказала собеседница «Мосленты».

Еще более располагающий к такому использованию крыш климат — в Азии. Например, в одной из сингапурских гостиниц на крыше расположили бассейн. И это оправдано, так как есть возможность пользоваться им круглый год, заметила Солдатенкова.

Чтобы кровля была полностью отдана людям, здание сразу проектируется с учетом обустройства технического уровня для размещения инженерного оборудования, добавила архитектор.

«При этом сильна коммерческая составляющая — ведь в таком случае нужно оплатить строительство еще одного этажа. В Московских условиях это сразу вызывает вопрос: «А зачем?». А в Сингапуре на том же этапе люди радуются, что у них есть такая возможность, и с удовольствием закладывают эксплуатируемую кровлю в проект», — сказала она.

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