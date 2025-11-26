Культовый клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии в Москве

Клуб Gazgolder, одним из основателей которого является рэпер Баста, объявил о закрытии в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале заведения.

Последняя вечеринка, получившая название «Рейв 10‑летия перед финальным закрытием клуба Газгольдер», пройдет 26 декабря в этом году. Организацией мероприятия займется лейбл Applique.

Владельцы клубной площадки не назвали конкретных причин закрытия заведения, но выразили надежду на то, что в будущем клуб «вернется, но уже в новом формате».

Клуб Gazgolder основали в 2005 году. Он располагается на месте бывшего завода «Арма», в соцсетях заведение называют «одним из ведущих лидеров отечественного шоу‑бизнеса».

Ранее сообщалось о том, что посетительницы московского фитнес-клуба подрались из-за тренажера. Одной из участниц драки оказалась мастер спорта по пауэрлифтингу.