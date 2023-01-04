Москвичи рассказали о плюсах жизни в квартире на первом этаже со своей террасой

Москвичи Дмитрий и Виктория Бодяк с дочерью Вероникой в беседе с «Мослентой» рассказали о плюсах жизни в квартире на первом этаже со своей террасой.

«Первое время спали на матрасах прямо на полу. Это была середина лета после пандемии, и мы в полной мере оценили свою террасу и близость леса. Было ощущение, что мы живем в отдельном доме. Можно в любой момент сунуть ноги в тапочки и выйти на улицу — выпить кофе, послушать птичек», — рассказали о плюсах нового жилья жители столицы. После долгих месяцев локдауна у них появилась возможность намного больше времени проводить на улице.

Среди минусов они выделили дополнительные затраты на перепланировку и ремонт, а также временное отсутствие обеденного стола.

Ранее стало известно, что жители столицы сделали крышу частью своей квартиры.