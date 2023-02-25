Квартиры в новостройках оказались радиоактивными

«Мы пришли к выводу, что в целом облучение в многоэтажных городских зданиях страны невысокое, однако оно больше в новых постройках. В таких зданиях за счет пониженного воздухообмена с улицей содержание радона в воздухе растет», — рассказал директор Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко.

Пониженный воздухообмен в новостройках связан с рядом инженерно-конструкторских решений: установкой окон с двумя воздушными камерами, остеклением балконов, использованием воздухонепроницаемых материалов для обшивки стен, особым расположением лестничных пролетов и площадок. Эти меры снижают теплопотери, но повышают концентрацию радона в воздухе.

Радиоактивный газ образуется в процессе природного распада вещества и содержится в грунте под зданием, а также в некоторых строительных материалах. Опасность для здоровья представляют дочерние продукты радона — радиоактивные изотопы полония, висмута и свинца. Однако Ярмошенко отметил, что риск развития онкологических заболеваний у жителей новостроек остается низким.

«Теоретически полученные нами данные говорят о том, что и риск развития рака легкого у живущих в таких зданиях людей выше в среднем в полтора раза. Однако нужно сказать, что в жилых зданиях объемная активность радона находится на довольно низком уровне, она меньше норматива (установленного в СанПиНе). Поэтому риск хоть и повышается, но остается достаточно низким», — сообщил специалист.

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