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09:17, 14 декабря 2022
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Москвичка раскрыла историю объехавшей полмира лампы

Москвичка раскрыла историю объехавшей полмира лампы
Фото: Наталья Долгушина

Архитектор Мария Кремер, которая проживает в одном из московских домов на пересечении Большого Левшинского и Денежного переулков, раскрыла «Мосленте» историю объехавшей полмира лампы.

«В одной из съемных квартир в Мюнхене мне захотелось уюта, и я решила купить лампу. Я заказала ее на eBay, было в ней нечто театральное», — рассказала девушка о светильнике, который вместе с ней путешествовал по миру.

По словам Кремер, при получении посылки оказалось, что лампа сделала не в Германии, а на советском производстве — в Магнитогорске. Она отметила, что по возвращению в Россию вернула лампу на родину.

Ранее москвичка сравнила сегодняшний Арбат с Арбатом начала 90-х. «Улица не очень привлекательная. Арбат сейчас не равен тому, что там было в 1990-е годы. Тогда он был другим, более живым пространством», — рассказала москвичка.

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