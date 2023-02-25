Лига безопасного интернета заинтересовалась группировкой «ЧВК Редан»

Неформальной подростковой группировкой «ЧВК Редан» заинтересовалась Лига безопасного интернета, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Собеседник SHOT рассказал, что организация отправила запрос в суд о запрете «неонацистского движения "Редан"».

Кроме того, на «ЧВК Редан» написали восемь заявлений в полицию. По данным SHOT, это связано с агрессивным контентом в сети и сообщениями с угрозами взрыва в общественных местах от участников группировки.

По данным СМИ, «ЧВК Редан» выступает против футбольных фанатов, лиц неславянской внешности и националистов. Школьники вдохновляются образами героев аниме Hunter x Hunter, носят клетчатые штаны и предметы одежды с пауками и цифрой 4 на спине.

Ранее полиция устроила облаву на подростков с соответствующими атрибутами в одном из московских ТЦ. В этом же ТЦ ранее произошла массовая драка школьников.