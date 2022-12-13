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07:27, 13 декабря 2022
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Стало известно о любимом месте киношников в одном из городов Подмосковья

Стало известно о любимом месте киношников в одном из городов Подмосковья
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Об одном из любимых мест киношников в Мытищах стало известно из интервью жителей Подмосковья, которое они дали «Мосленте».

«Центральный парк — весьма привлекательное место, его даже киношники нередко выбирают. Например, недавно туда приезжал сниматься Дмитрий Нагиев», — рассказала одна из местных жительниц. Она добавила, что в теплое время года там работает также множество платных и бесплатных пляжей.

По ее словам, недалеко от ее дома в Мытищах есть и лесопарк, где можно погулять, взять напрокат велосипед или лыжи — в зависимости от сезона. Дорога от Москвы именно до этой части города совсем короткая — минут 15-20 на машине или автобусе от метро «Медведково».

Ранее в подмосковных Мытищах обнаружили заброшенную дачу Сталина.

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