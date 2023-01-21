Перечислены любимые места городских птиц зимой

Любимые места обитания городских птиц зимой перечислил «Мосленте» кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Резанов. По его словам, в последние годы из-за относительно теплого климата для пернатых создаются условия, характерные для зоны мягких зим.

Резанов отметил, что в последние годы комфортной зимовке уток способствует сброс теплых вод в столичные водоемы. В пример он привел Москву-реку в районах Курьяново и Коломенское. «Они (сбросы) не только не дают замерзать участкам реки, в который впадают, но и содержат биогенные элементы: белки, жиры, углеводы», — пояснил эксперт.

У относительно диких популяций синиц, поползня и дятла также есть места для зимовки в городе. В условиях мегаполиса им проще пережить холода, отметил Резанов. «При более-менее теплой погоде они могут спать и отдыхать в ветвях деревьев и кустарников. Когда становится холодно, птицы могут прятаться под крышами, на чердаках, в дуплах и скворечниках - то есть, в искусственных гнездовьях. Бывает, они греются на теплотрассах, а некоторые птицы, например, сизые голуби, могут залетать погреться в метро, в переходы, в вестибюли», — рассказал биолог.

Ранее в Москве заметили пьяных свиристелей. Нетрезвые птицы, объевшиеся забродившей рябины, лежали на земле без движения.