В Подмосковье мальчик умер во время занятия в частной школе

В подмосковном селе Быково мальчик умер в частной школе, передает Telegram-канал «МК: Срочные новости». Смерть наступила во время занятия по подготовке в школе.

Уроки проходили в арендованном помещении торгового центра, уточнил источник. Во время занятия ребенок почувствовал себя плохо и потерял сознание, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Причины и обстоятельства, приведшие к гибели мальчика, уточняются, отметили в ведомстве. Назначена судмедэкспертиза, ведется опрос сотрудников учебного учреждения и родителей погибшего.

Ранее в Домодедове шестилетний мальчик умер на уроке физкультуры в детском саду. Позднее стало известно, что ребенку была противопоказана физическая нагрузка.