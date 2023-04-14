В Подмосковье мальчик умер во время занятия в частной школе
Шестилетний мальчик умер во время занятия по подготовке к школе в Подмосковье.
В подмосковном селе Быково мальчик умер в частной школе, передает Telegram-канал «МК: Срочные новости». Смерть наступила во время занятия по подготовке в школе.
Уроки проходили в арендованном помещении торгового центра, уточнил источник. Во время занятия ребенок почувствовал себя плохо и потерял сознание, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.
Причины и обстоятельства, приведшие к гибели мальчика, уточняются, отметили в ведомстве. Назначена судмедэкспертиза, ведется опрос сотрудников учебного учреждения и родителей погибшего.
Ранее в Домодедове шестилетний мальчик умер на уроке физкультуры в детском саду. Позднее стало известно, что ребенку была противопоказана физическая нагрузка.