Массовое повреждение машин из-за непогоды в Москве попало на видео

На кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники городских служб. По данным источника, дерево упало на машины на Беловежской улице на западе Москвы.

Во вторник, 18 июля, в столице менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Из-за ливня автомобили на проезжей части в столице ушли под воду. Потоп образовался на улице Новый Арбат.