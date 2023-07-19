14:37, 19 июля 2023
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Массовое повреждение машин из-за непогоды в Москве попало на видео
Упавшее дерево повредило сразу пять машин на западе Москвы.
Упавшее из-за непогоды дерево повредило сразу пять машин в Москве. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «360tv».
На кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники городских служб. По данным источника, дерево упало на машины на Беловежской улице на западе Москвы.
Во вторник, 18 июля, в столице менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Из-за ливня автомобили на проезжей части в столице ушли под воду. Потоп образовался на улице Новый Арбат.