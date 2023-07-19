Новую волну интенсивных осадков записали на видео в Москве

В спальном районе дует сильный ветер и начался ливень. «"Легкий" бирюлевский дождик. Ох, не позавидуешь сегодня Мосводостоку», — прокомментировали кадры в группе.

Во вторник, 18 июля, столице менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Ливень обрушился на город в период с 14 до 15 часов. Из-за осадков на проезжей части в городе образовался потоп.