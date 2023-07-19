11:22, 19 июля 2023
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Новую волну интенсивных осадков записали на видео в Москве
Новая волна интенсивных осадков началась в Бирюлеве.
В Москве началась новая волна интенсивных осадков. Сильный дождь сняла на видео в среду, 19 июля, жительница юга столицы, ролик опубликовали в Telegram-канале «Бирюлево М125».
В спальном районе дует сильный ветер и начался ливень. «"Легкий" бирюлевский дождик. Ох, не позавидуешь сегодня Мосводостоку», — прокомментировали кадры в группе.
Во вторник, 18 июля, столице менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Ливень обрушился на город в период с 14 до 15 часов. Из-за осадков на проезжей части в городе образовался потоп.