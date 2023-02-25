Стало известно об угрозах и преследованиях подростков из «ЧВК Редан»

Об угрозах и преследованиях подростков из неформальной группировки «ЧВК Редан» стало известно «Мосленте». По данным СМИ, на станции метро «Лубянка» хулиганы избили молодого человека с атрибутом движения — пауком на одежде.

Околофутбольные фанаты избили подростка из «ЧВК Редан» ногами и залили его жидкостью из перцового баллончика. Трое из четырех зачинщиков драки были несовершеннолетними, пострадавшему также оказалось 14 лет.

Кроме того, в сети активизировались люди, призывающие избивать участников группировки. В соцсетях также были опубликованы видео избиений других «редановцев».

К «ЧВК Редан» относятся школьники, ранее устроившие потасовку в одном из московских ТЦ. Последователи этой субкультуры — подростки, вдохновленные мангой Hunter x Hunter. Их отличительные особенности — длинные темные волосы и значки паука на одежде.

По данным СМИ, участники «ЧВК Редан» выступают против футбольных фанатов и мигрантов. Эту информацию отрицают в самой группировке. «"Редан" не распространяет какие-либо призывы к действию или угнетению. Люди, которые сейчас оскорбляют чью-либо религию, национальность, никак не относятся к нашему сообществу», — отметили администраторы сетевой группы «РЕДАН».