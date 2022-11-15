В Аптекарском огороде начали массовый отлов котов

О начавшемся в московском Аптекарском огороде массовом отлове котов рассказала в соцсетях известная столичная журналистка Екатерина Винокурова. Она узнала о сложившейся ситуации из сообщений в городских котозащитных интернет-сообществах. Подробнее своим видением ситуации Винокурова поделилась с «Мослентой».

«Новый директор Аптекарского огорода Владимир Чуб затеял выселение оттуда бездомных котиков. На них вызвали городской отлов. Есть очень серьезные слухи о том, что котиков хотят не просто выгнать, а что похуже», — написала Винокурова в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Журналистка связалась с Чубом, который объяснил ей, что котов якобы сначала стерилизуют, сделают им прививки и дадут каждому именной ошейник, а потом вернут обратно. На территории Аптекарского огорода для котов построят отдельный домик, где они будут жить. Более того, их примут на баланс по кормлению, передала Винокурова слова Чуба.

«Вот только он отказался дать мне какие-либо гарантии того, что с котиками не произойдет ничего плохого. Я кошатница и хорошо знакома с системой приютов для животных. Также мне известно, что не все компании по отлову животных работают грамотно. И стерилизацию часто проводят не совсем гуманно», — поделилась Винокурова с «Мослентой».

Журналистка напомнила, что Аптекарский огород — это городское пространство, на территории которого всегда жили коты, ставшие его неотъемлемой частью. Она отметила, что далеко не всем котам нужны хозяева, многие привыкли жить на улице. «Бездомные животные всегда были, есть и будут. Не нужно пытаться от них избавиться. Если то, что говорят сотрудники Аптекарского огорода, — правда, то это прекрасно. Главное, чтобы фирма, куда они обратились, выполнила условия договора и вернула котов. Как бы там ни было, я считаю, что должен быть общественный контроль за этой ситуацией», — подчеркнула Винокурова.

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