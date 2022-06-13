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Раскрыты причины частых ссор семьи архитектора Мельникова

Раскрыты причины частых ссор семьи архитектора Мельникова
Фото: РИА Новости

Директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева в беседе с «Мослентой» раскрыла причину частных ссор семьи архитектора Мельникова, жившей в доме, построенному по его проекту в Кривоарбатском переулке.

Лихечева объяснила, что архитектор строил дом в первую очередь для себя, поэтому большую часть жилого помещения выделил под собственные проекты.

«Есть первый этаж, который как бы бытовой: рабочая комната для детей, для хозяйки - жены. Когда я вожу там экскурсии, то всегда говорю: "Представьте, человек строит дом - 250 квадратов, где жене и детям выделяет по четыре квадратных метра, а себе делает огромную мастерскую". И то, что семья поссорилась из-за дома, вполне понятно. Родовое гнездо из него не сделаешь», — прокомментировала специалист.

Ранее художник Никас Сафронов объяснил свой отказ от покупки «Дома-яйца» в Москве.

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