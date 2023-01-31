Названо место отдыха для не желающих уезжать из города москвичей

Место отдыха для москвичей, не желающих уезжать из города, назвала «Мосленте» жительница района Солнцево Валерия. Она порекомендовала отправиться в Мещерский парк.

«Жители района туда ходят гулять, на пикники, рыбачить (есть рыбацкие мостики), кто-то даже купается в водоемах. А летом там вообще аншлаг. Пляж Мещерского пруда преобразили, к примеру, там появились лежаки», — рассказала собеседница «Мослента».

Валерия отметила, что многие москвичи знают о Солнцеве благодаря Мещерскому парку. Этот лесной массив площадью более 465 гектаров благоустроили, сделав на территории площадки для занятий спортом, футбольное поле и прокат спортинвентаря. «Видно, что за парком хорошо следят и постоянно улучшают», — заключила она.

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