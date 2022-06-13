Развенчаны мифы о строительстве дома Мельникова

Мифы о строительстве дома Мельникова развенчал в беседе с «Мослентой» директор музея Константина и Виктора Мельниковых, Павел Кузнецов.

По словам специалиста, существует миф-клише, что это переложенная на кирпич гиперболоидная конструкция Шухова. Между тем инженеры утверждают обратное: Мельников схему разработал самостоятельно.

«Другой миф, который можно услышать чуть ли не на каждой второй краеведческой экскурсии о доме Мельникова — это то, что ниши в кирпичной кладке дома засыпали строительным мусором», — сказал Кузнецов.

Директор музея отметил, что дом нередко становится местом для экскурсий, на которых порой можно услышать всякий бред. Например, говорят про третий цилиндр, который Мельников не достроил, и про то, что якобы во время строительства дома часть системы конструктивных проемов, которые не стали окнами, заполнили строительным мусором.

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