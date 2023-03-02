Выявлен район Москвы с минимальным количеством мигрантов

Район Москвы с минимальным количеством мигрантов назвала «Мосленте» жительница столицы, 27-летняя Маргарита. Такую особенность она выявила в Новых Черемушках, где родилась.

«Необычно здесь то, что в районе практически нет мигрантов. Это странно для Москвы, но даже в магазинах у нас работают преимущественно русские», — отметила москвичка.

По словам Маргариты, район «строится по кварталам», что особенно удобно для обозначения места встречи. До центра на общественном транспорте отсюда можно добраться за полчаса. Столико же времени займет дорого до Воробьевых гор.

Ранее самые непрестижные районы столицы назвал частный риелтор Евгений Коноплев. В первую очередь это Курьяново, Марьино и Борисово.