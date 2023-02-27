Названы самые непрестижные районы столицы

Марьино и Борисово отпугивают потенциальных покупателей жилья из-за близости к нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотня. «Риска он также не несет, за ним тщательно следят. Но пока его не вынесут за пределы города или окончательно не закроют, люди будут пытаться уехать отсюда при первой же возможности», — заявил Коноплев.

Кроме того, не самой привлекательной считается территория, примыкающая к Площади трех вокзалов. «Километры путей и складских помещений не привлекают жителей столицы», — пояснил риелтор.