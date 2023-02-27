Названы самые непрестижные районы столицы
Самые непрестижные районы столицы назвал «Мосленте» частный риелтор Евгений Коноплев. В первую очередь это Курьяново, Марьино и Борисово.
Плохая репутация Курьяново связана с тем, что район находится поблизости от самых больших очистных сооружений в Европе. Это не опасно с точки зрения экологии, но в окрестностях стоит плохой запах, пояснил эксперт.
стоят квартиры в Курьяново, Марьино и Борисово
Марьино и Борисово отпугивают потенциальных покупателей жилья из-за близости к нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотня. «Риска он также не несет, за ним тщательно следят. Но пока его не вынесут за пределы города или окончательно не закроют, люди будут пытаться уехать отсюда при первой же возможности», — заявил Коноплев.
Кроме того, не самой привлекательной считается территория, примыкающая к Площади трех вокзалов. «Километры путей и складских помещений не привлекают жителей столицы», — пояснил риелтор.
начинаются цены на квартиры в районе Площади трех вокзалов
Ранее специалисты определили самые востребованные для покупки жилой и нежилой недвижимости на первичном рынке округа Москвы. Наибольший спрос был зафиксирован в Троицком и Новомосковском административных округах.