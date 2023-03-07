Раскрыта минимальная стоимость обновления гардероба для москвички

По словам собеседницы «Мосленты», она с уважением относится к любым суммам и бюджетам. Стилист отметила, что можно собрать отличный гардероб в любом сегменте, но стоит учитывать рост цен. Одна вещь в среднем стоит 10 тысяч рублей, то есть на 50 тысяч рублей полноценный гардероб составить не получится, сказала она.

Ранее москвичи назвали сумму своих расходов на одежду. Сегодня для полного обновления гардероба москвичи готовы отдавать в среднем 500 тысяч рублей.