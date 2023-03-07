Раскрыта минимальная стоимость обновления гардероба для москвички
Стилист Янковская определила минимальную стоимость обновления гардероба в 50 тысяч рублей.
Минимальную стоимость обновления гардероба столичной модницы раскрыла в беседе с «Мослентой» стилист Эльвира Янковская.
«Честно признаться, ко мне еще не приходили клиенты, которые располагают, к примеру, 50 тысячами. Да, на эти деньги можно собрать маленькую капсулу, сходить в массмаркет, сделать это стильно. Но, если мы говорим о качественных вещах, это будет максимум три образа», — сказала она.
По словам собеседницы «Мосленты», она с уважением относится к любым суммам и бюджетам. Стилист отметила, что можно собрать отличный гардероб в любом сегменте, но стоит учитывать рост цен. Одна вещь в среднем стоит 10 тысяч рублей, то есть на 50 тысяч рублей полноценный гардероб составить не получится, сказала она.
Ранее москвичи назвали сумму своих расходов на одежду. Сегодня для полного обновления гардероба москвичи готовы отдавать в среднем 500 тысяч рублей.