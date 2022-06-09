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Жители одного из столичных районов перечислили его минусы

Жители одного из столичных районов перечислили его минусы
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Жители одного из столичных районов, Хорошово-Мневники, перечислили «Мосленте» его основные минусы.

«Очень хочется, чтобы высаживали больше деревьев. Когда-то Хорошево-Мневники считался самым зеленым районом Москвы, в моем детстве на улице Народного Ополчения за деревьями не было видно домов. Сейчас тут все как-то посерело», — сказала 32-летняя Наталья Исаева.

Прожившая в районе 30 лет, 62-летняя пенсионерка Ирина Анашкина отметила, что из местных сквера и рощи исчезли цветы. «В сквере вдоль железной дороги раньше были две клумбы с тюльпанами и геранью. Сейчас его хорошо отремонтировали, но там нет цветов. Такая же ситуация и в березовой роще. Хотелось бы побольше цветов и хвойников», — заявила она.

А школьник Роман Златопольский признался: на мысли о переезде поближе к центру его наталкивает тот факт, что в Хорошево-Мневниках меньше разнообразия, интересных мест, мероприятий и хуже обстоит ситуация с транспортом.

Ранее жители столичного района Кузьминки оценили изменения, произошедшие в «спальнике» за последние десятилетия.

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