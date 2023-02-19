Стало известно о самых мистических местах одного из российских городов

О самых мистических местах одного из российских городов «Мосленте» стало известно в ходе интервью с калужанкой Светланой Макиевской. По ее словам, наиболее популярными среди туристов и местных жителей являются два здания в городе и памятник молодой девушке на кладбище.

По словам собеседницы, заброшенный особняк с приведениями в готическом стиле находится на улице Гоголя в Калуге. Со слов местных жителей, призрака также можно увидеть и в дом №100 на улице Ленина.

На этом месте раньше находился храм с колокольней, но в начале 30-х годов его разрушили и построили дом для партийной элиты. По легенде, не выдержав закрытия храма, скончался последний служивший здесь священник. Местные говорят, что его душа до сих является жителям дома, пугает домашних животных и осенними вечерами шумит в подвале.

«Калужане верят, что призрака можно встретить и на Пятницком кладбище. По слухам, молодая девушка Лидочка покончила жизнь самоубийством из-за несчастной любви и теперь бродит по погосту, не находя покоя. Местные и туристы приходят к ее памятнику загадывать желание и в честь этого вешают рядом с ним ленточки», — поделилась Макиевская.

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