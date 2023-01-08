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00:33, 08 января 2023
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Митя Фомин поделился воспоминанием о праздновании Нового года в детстве

Митя Фомин поделился воспоминанием о праздновании Нового года в детстве
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Личным воспоминанием о праздновании Нового года в детстве и вырезанном на праздник быке поделился с «Мослентой» известный певец Митя Фомин. Когда артисту было 11 лет, ему больше всего запомнился процесс вырезания символа того года — быка — из бумаги. Этим он занимался вместе с сестрой.

«Рядом мама, папа, сестра Света. Мы с ней вырезаем большого картонного быка из коробки от болгарской обуви, разрисовываем его гуашью и ставим под елку», — рассказал он.

Он добавил, что в тот год на праздничном столе стояли фирменная курица, приготовленная в духовке, оливье, другие салаты и торт «Наполеон». А по телевизору вся семья вместе смотрела новогодний «Огонек».

Ранее причину празднования Нового года за границей объяснила известная актриса Кристина Асмус.

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