00:33, 08 января 2023
1 мин.
Митя Фомин поделился воспоминанием о праздновании Нового года в детстве
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Личным воспоминанием о праздновании Нового года в детстве и вырезанном на праздник быке поделился с «Мослентой» известный певец Митя Фомин. Когда артисту было 11 лет, ему больше всего запомнился процесс вырезания символа того года — быка — из бумаги. Этим он занимался вместе с сестрой.
«Рядом мама, папа, сестра Света. Мы с ней вырезаем большого картонного быка из коробки от болгарской обуви, разрисовываем его гуашью и ставим под елку», — рассказал он.
Он добавил, что в тот год на праздничном столе стояли фирменная курица, приготовленная в духовке, оливье, другие салаты и торт «Наполеон». А по телевизору вся семья вместе смотрела новогодний «Огонек».
Ранее причину празднования Нового года за границей объяснила известная актриса Кристина Асмус.