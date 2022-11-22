Кинолог проследил изменения моды на породы собак за последние 20 лет

В преддверии крупнейшей выставки собак, которая пройдет 26-27 ноября в МВЦ «Крокус Экспо», президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал «Мосленте» об изменениях моды на породы этих животных, которые он проследил за последние 20 лет.

«В девяностые в Москве можно было увидеть множество ротвейлеров, доберманов, кавказских овчарок и американских питбультерьеров», — рассказал Голубев и отметил, что многие горожане в то время предпочитали покупать собак, соответствующих их брутальному образу, другие пытались себя обезопасить и покупали, как им казалось, свирепых собак.

В двухтысячных стали набирать популярность собаки-компаньоны. Все чаще на улицах и в общественных пространствах можно было встретить светских львиц с собачками в сумочке. Йоркширские терьеры и чихуахуа стали обязательным элементом любой уважающей себя гламурной дивы, поделился специалист.

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