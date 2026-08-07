Молния ударила в Останкинскую башню во время грозы, обрушившейся на столицу в ночь на 7 августа. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что запечатлеть произошедшее при помощи камеры удалось жителям жилого комплекса «Полярная 25», расположенном в районе Медведково.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили о сильном дожде в пятницу, 7 августа. Днем количество выпавших в столице осадков может составить пять-десять миллиметров, а местами до 18 миллиметров.

Также главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 7 августа станет последним жарким днем в Москве.