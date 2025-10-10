Мощный циклон обрушится на Москву

К столичному региону приближается мощный циклон с Кольского полуострова, который принесет ливни и резкое похолодание. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, основное ухудшение погоды придется на ночь с 12 на 13 октября.

«В ночь с 12 на 13 октября в столичном регионе ожидаются продолжительные осадки, местами умеренные. Дождь будет идти и во вторник, 14 октября», — сообщил специалист в беседе с «Москвой 24».

Он добавил, что в воскресенье во второй половине дня возможны прояснения. «А с понедельника, 13 октября, ветер сменится на северный и северо-западный, немного ослабнет — до 2–7 метров в секунду», — уточнил Ильин.

С понедельника начнется похолодание: ночью температура опустится до +1…+5 градусов, днем ожидается +3…+8. Такая погода, отметил синоптик, типична для середины октября.

«С 14 по 16 октября не исключено, что в ночные часы будет не только дождь, но и мокрый снег. Однако он будет таять. Следующая порция мокрого снега возможна в конце месяца», — отметил эксперт.

По его словам, вторая половина октября пройдет под знаком осенней неустойчивости. Так, краткие прояснения будут сменяться дождями, а временами — первыми снежинками.

