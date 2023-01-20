Назван самый «московский» павильон на ВДНХ

Самый «московский» павильон на ВДНХ назвал в беседе с «Мослентой» главный инженер выполняющего работы по реставрации ООО «Мидас» Тахир Абдуркаев. Таковым он считает 59-й павильон, который построили в 1939 году по проекту архитектора Чечулина.

«В разные периоды он назывался по-разному. С тех пор, как павильон был "Зерном", сохранился рисунок внешнего остекления в виде колоса. А с тех пор, как он был "Павильоном Московской, Калужской и Рязанской областей", сохранилось цветовое разделение на залы. В зале Московской области искусственный мрамор зеленого цвета, в Калужском — розового, а в рязанском — желтый», — сказал инженер.

Абдуркаев также рассказал о ходе выполнения работ. Так, сейчас идет реставрация потолка в зале с колоннами, точнее — расположенной на нем живописи. Когда будет разработана методика, специалисты приступят к восстановлению цветочного орнамента, которую обнаружили на портале.

Ранее москвичи перечислили хиты экспозиции одного из павильонов на ВДНХ в СССР.