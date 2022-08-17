Московский рантье объяснил причину отказа от продажи квартиры

Рантье, путешественник, фотограф и режиссер-документалист Александр Федоров в беседе с «Мослентой» объяснил причину отказа от продажи квартиры в Москве.

«Пока я от этой идеи отказался. На мой взгляд, для начала мне нужен план. Продавать недвижимость хорошо, когда понимаешь, для чего тебе нужны такие деньги. У меня пока такого плана нет, поэтому и продавать ее сейчас я не вижу смысла», — заявил собственник.

Москвич объяснил, что образ жизни в качестве рантье для него скорее вынужденная мера, но довольно удобная. Так он получил возможность собраться с мыслями, оценить ситуацию, сложившуюся в его сфере из-за мировых событий, и сориентироваться.

Ранее переехавшая в Москву россиянка Наталья Губарева раскрыла цену недорогой квартиры на территории вдоль Рублево-Успенского шоссе.