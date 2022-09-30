Специалист по транспорту назвал московский трамвай вечным

Московский трамвай вечным назвал в беседе с «Мослентой» руководитель научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Дмитрий Дашко. Разговор состоялся в честь 115-летия столичных трамваев.

«Трамвай пережил троллейбус, и сегодня чувствует себя в Москве хорошо. Не только в Москве, но и во многих других городах трамваи прекрасно выполняют свои функции, и отменять их никто не собирается. Трамвай себя не изжил, и кажется, что он — вечный», — сказал Дашко.

Также специалист отметил, что такой вид общественного транспорта довольно прост, дешев и не загрязняет воздух. А демонтировать трамвайные сети гораздо дороже, чем троллейбусные.

Однако до войны несколько раз появлялся риск исчезновения трамваев. Хотя в военные годы их работа не прекращалась. При этом Дашко отметил, что советскими трамваями гордиться было сложно. Они сильно уступали по качеству зарубежным аналогам и, тем более, современным моделям.

Ранее была опубликована история трамвайных путей на Красной площади. Он появился там в 1909 году.