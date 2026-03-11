Московским автомобилистам дали совет по поводу летней резины

Водителям в столичном регионе пока не стоит «переобуваться», на летнюю резину. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик предупредил, что пока еще температура воздуха постоянно не держится на плюсовой отметке, и в ночные часы на дорогах возможно образование льда. К тому же, добавил эксперт, до конца марта еще вполне возможны сильные похолодания до минус 5-10 градусов.

«Март — достаточно неустойчивый месяц, еще наполовину зимний. Раньше начала апреля говорить о смене резины лучше не надо», — резюмировал он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что Центральная Россия оказалась в области аномально теплой погоды. По его словам, солнечная погода поможет воздуху прогреваться до плюс 5 — плюс 8 градусов тепла.