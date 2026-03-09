Синоптик Тишковец пообещал москвичам аномальное тепло

В Москву в ближайшие дни нагрянет весеннее потепление. Об этом информационной службе «Вести» рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, днем в понедельник, 9 марта, столбики термометров покажут до плюс 2 градусов и местами возможны небольшие осадки. При этом в последующие дни станет заметно теплее.

Как отметил Тишковец, Центральная Россия уже оказалась в области аномально теплой погоды. В Москве сегодня местами возможны небольшие осадки. Затем облаков над мегаполисом станет меньше. И ничто не помешает солнцу прогревать воздух до плюс 5 — плюс 8 градусов тепла, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что у многих март становится временем бессонницы или, наоборот, сильной сонливости. О причине подобных проблем со сном в начале весны рассказала врач Татьяна Молостова.