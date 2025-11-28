Москва останется без снега как минимум до середины декабря

В Москве устойчивый снежный покров может не сформироваться до конца декабря. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» жителей столицы предупредила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, дать точный прогноз, когда снег окончательно выпадет, сейчас очень сложно. В частности, Позднякова отметила, что декабрь начнется с сухой погоды без осадков.

«Снег в Москве можно ждать не раньше середины декабря. Метеорологические расчеты показывают, что он выпадет только 12–13-го числа», — сказала метеоролог, добавив, что точно сказать, как много снега выпадет и как скоро он растает, пока нельзя. Это связано с тем, что в столице не прогнозируются устойчивые отрицательные температуры в ближайшее время.

Ранее Позднякова уже сообщала, что ждать настоящей зимы москвичам не стоит как минимум до конца ноября.