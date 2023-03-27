Москвич опроверг существование панка

Существование панка в беседе с «Мослентой» опроверг художник, организатор выставок, антрополог, панк Миша Бастер.

«Вообще, то что называют "панк" — это же социальная реакция на то, что происходит вокруг, попытка создать какую-то вибрацию, конфликт и альтернативу тому, на что реакция случилась. Ну и что такое панк тогда? Да его, как такового, нет. Даже как стиля», — заявил Бастер.

По словам собеседника «Мосленты», представители популярной в 80-90-х субкультуры себя таковыми не считали. Это журналисты сделали панков «панками», отметил он и заявил, что их представляли как абсолютных моральных уродов и асоциальных элементов. В СССР такие персонажи были постоянными героями журнала «Крокодил» со времен НЭПа.

Ранее лидер группы «Бахыт-Компот» назвал «панковские» места Москвы.