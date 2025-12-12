Москвич съел кусок свинины и получил инфаркт

Мужчина в столице получил инфаркт, съев кусок свинины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Уточняется, что горожанин съел кусок свинины и сразу почувствовал себя плохо, его госпитализировали на скорой в больницу. Врачи обнаружили у мужчины кардиогенный шок. Выяснилось, что у него особенный случай синдрома Коуниса первого типа (острый коронарный синдром вызванный аллергической реакцией). Это встречается очень редко и требует неотложной помощи.

Состояние москвича удалось стабилизовать, он восстановился и выписан домой.

