Москвичам на Патриках предложили десерт из «Роллтона»

В московском ресторане нашли необычный десерт. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Кондитер одного из заведений на Патриарших прудах угощает посетителей пирожными, оформленными в виде лапши быстрого приготовления. Стоимость блюда не раскрывается.

Ранее в московском ресторане нашли необычный iPhone 17 Pro, который стоит менее тысячи рублей. Его особенность заключается в том, что он съедобный. Десерт в виде смартфона сделан из шоколадной глазури с начинкой из сыра, бисквита и фундука. «Продают "гаджет" всего за 870 рублей, но до дома можно не донести», — отмечалось в публикации.