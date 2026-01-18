Москвичам назвали безопасные крещенские купели

Роспотребнадзор утвердил список из 40 крещенских купелей в Москве, качество воды в которых отвечает нормативам. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Всего было отобрано 106 проб воды. По результатам проведенных исследований качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях, сказано в сообщении.

Отмечается, что на двух объектах в Новой Москве качество воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Кроме того, одна купель в СЗАО исключена из перечня по решению префектуры в связи с проведением работ по благоустройству прилегающей территории.

Роспотребнадзор также напомнил о запрете купаний в необорудованных местах. Окунаться в прорубь должны только люди, которые уверены в своих силах и здоровье, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что морозная погода в столице начнет отступать сразу после 19 января. Самые сильные морозы придутся на предкрещенские дни, а сам период аномально холодной погоды продлится не более трех-четырех суток. В день Крещения существенных осадков не ожидается, погода будет облачной, с прояснениями.