Опубликовано 01 мая 2026, 04:471 мин.
Москвичам назвали дату исчезновения снега
Синоптик Паршина: Снег в Москве и Подмосковье растает до конца 2 мая.
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com
Выпавший в Москве и области снег растает до конца 2 мая. С таким прогнозом выступила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, передает РИА Новости.
Она уточнила, что в столице снег полностью растает уже сегодня, 1 мая. «По области, он еще останется на северо-западе — в Клину и Дмитрове, но к концу дня 2 мая его уже точно не будет в этой местности», — пообещала синоптик.
