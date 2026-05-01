Москвичам назвали дату исчезновения снега

Выпавший в Москве и области снег растает до конца 2 мая. С таким прогнозом выступила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, передает РИА Новости.

Она уточнила, что в столице снег полностью растает уже сегодня, 1 мая. «По области, он еще останется на северо-западе — в Клину и Дмитрове, но к концу дня 2 мая его уже точно не будет в этой местности», — пообещала синоптик.

Читайте также: