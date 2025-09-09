Москвичам назвали дату первого снега

Снежный покров начнет формироваться в Москве к концу ноября. О том, когда стоит ждать первого снега, москвичам рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В своем Telegram-канале метеоролог отметил, что осень в столице продлится до середины ноября. После температура воздуха опустится ниже нуля, а зима придет в Москву согласно календарю — в декабре.

«Среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров», — сообщил Тишковец.

При этом, по его словам, первый месяц зимы по температуре будет близким к норме, дефицита в снегопадах и сугробах не ожидается.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва подготовилась к отопительному сезону.