Опубликовано 02 мая 2026, 00:151 мин.
Москвичам объяснили, почему апрель в столице был таким холодным
Метеоролог Терешонок связал апрельские холода в Москве с приходом северного циклона.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новоcти
Холодная погода в апреле была связано с приходом в центральную Россию циклона с севера. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
По его словам, на смену антициклону с сухой и жаркой погодой в марте, в апреле с циклонами пришли воздушные массы с севера, принесшие дожди и понижение температуры
Также метеоролог добавил, что март 2026 года стал самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.
