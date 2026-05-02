Город
Опубликовано 02 мая 2026, 00:15
1 мин.

Москвичам объяснили, почему апрель в столице был таким холодным

Метеоролог Терешонок связал апрельские холода в Москве с приходом северного циклона.
Москвичам объяснили, почему апрель в столице был таким холодным
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новоcти

Холодная погода в апреле была связано с приходом в центральную Россию циклона с севера. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, на смену антициклону с сухой и жаркой погодой в марте, в апреле с циклонами пришли воздушные массы с севера, принесшие дожди и понижение температуры

Также метеоролог добавил, что март 2026 года стал самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.

