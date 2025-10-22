Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

Ноябрь в Москве будет аномально теплым, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Все модели долгосрочных прогнозов погоды (а их 9) показывают, что последний месяц осени в Москве будет с положительной аномалией температуры воздуха, в среднем +1 градус», — написала синоптик.

При этом, уточнила Позднякова, в ноябре ожидается близкое к норме количество осадков.

Специалист также напомнила, что в прошлом году ноябрь был теплее нормы почти на два градуса. Кроме того, в Москве в то время выпало избыточное количество осадков.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок предупредил, что к концу XXI века осень в средней полосе, в том числе в Москве, потеплеет на 7-8 градусов.