Москвичам пообещали дожди всю неделю

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «360.ru» пообещала москвичам дожди всю неделю.

«На вспышку тепла я бы не рассчитывала, потому что погода у нас действительно сохраняется неустойчивая», — отметила специалист.

Она уточнила, что в ближайшие дни столицу ждет пониженное атмосферное давление, облачность и дождь.

В конце недели Москва окажется на периферии теплого антициклона, поэтому возможно повышение температуры. Однако до субботы в ночные часы будет около 10-23 градусов, теплее всего будет в среду, около 21-23 градусов днем.

